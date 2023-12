Ferragni, a Padova compare poster “attenzione borseggiatore”

Nella città veneta è apparsa un’opera di EvyRein, in cui la coppia è rappresentata mentre passeggia mano nella mano. Lei ha in mano un pandoro e sopra la scritta “Attenzione pickpocket”. Intanto l’imprenditrice continua il suo silenzio social. Il marito è ricomparso per parlare del suo podcast dicendo: "È stata una stagione dura". Attesa per le mosse dei pm milanesi. La Gdf acquisirà nei prossimi giorni documenti e materiali necessari per accertare eventuali irregolarità nei casi del pandoro e delle uova pasquali ascolta articolo

Il caso Ferragni continua a far discutere dopo il polverone sollevato dalla vicenda del pandoro Balocco “Pink Christmas” dello scorso Natale e le uova di Pasqua di Dolci Preziosi, a loro volta griffate Ferragni. I dolci erano stati venduti lasciando intendere che i consumatori avrebbero contribuito a donazioni benefiche. Mentre l’imprenditrice continua il suo silenzio social, nei giorni scorsi è apparso a Milano un murale di TvBoy mentre ieri su un muro del quartiere Arcella di Padova è stato affisso un poster a grandezza naturale in cui i protagonisti sono Chiara Ferragni, con in mano un pandoro, e il marito Fedez accanto a lei. Sopra di loro la scritta, in rosso, “Attenzione pickpocket” (cioè “attenzione borseggiatore”, un avviso che si trova di solito sui mezzi pubblici di alcune grandi città). La riproduzione della coppia è opera dello street artist EvyRein, che su Facebook ha titolato il post per presentare l’opera “Il malinteso (Misunderstanding)”.

Il poster contro i Ferragnez a Padova - ©Ansa

Il silenzio di Ferragni Chiara Ferragni intanto prosegue il suo silenzio social: è completamente sparita da ogni piattaforma dallo scorso 18 dicembre, quando ha pubblicato il noto video di scuse (visualizzato oltre 40 milioni di volte) in seguito alla diffusione della notizia della multa da oltre 1 milione di euro imposta dall'Antitrust alle sue società. Il marito Fedez è invece ricomparso ieri su Instagram con alcune 'stories' riguardanti la chiusura della stagione del suo podcast Muschio Selvaggio. “È stata una stagione dura”, dice Fedez, riferendosi al podcast. A tanti quell'incipit è sembrato un riferimento indiretto all'anno non facile di Fedez, per le sue vicende di salute, e al momento complicato per la moglie. vedi anche Chiara Ferragni, dopo il pandoro pm Milano indaga sulle uova di Pasqua

Attesa per le mosse della Procura Resta da capire, nei prossimi giorni, quali saranno le nuove mosse della Procura di Milano, che in seguito alle denunce presentate da Codacons e Assourt sul caso del pandoro ha aperto un fascicolo conoscitivo poi seguito da uno analogo sulle uova di Pasqua, cioè senza indagati né ipotesi di reato. L'obiettivo degli inquirenti milanesi è infatti quello di fare luce sia sul caso che ha coinvolto l'imprenditrice digitale e l'azienda Balocco per la pubblicità del pandoro, sia su quello delle uova di Pasqua di Dolci Preziosi, griffate Ferragni. I dolci natalizi erano stati venduti a un prezzo nettamente superiore a quello di mercato, lasciando intendere che i consumatori avrebbero contribuito, tramite l'acquisto, a una donazione all'ospedale Regina Margherita di Torino. Per le uova di cioccolato, invece, l'azienda con sede a Bari aveva versato alla Ferragni un cachet di 500mila euro nel 2021 e uno di 700mila l'anno successivo, a fronte di una donazione fatta dalla sola azienda di 36mila euro all'associazione 'I bambini delle fate'. L'ipotesi di reato potrebbe essere quella di frode in commercio. Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, intanto, acquisirà nei prossimi giorni tutti i documenti e i materiali necessari per accertare eventuali irregolarità in entrambi due i casi finiti sotto la lente degli inquirenti. vedi anche Safilo interrompe l'accordo di licenza con Chiara Ferragni

Le indiscrezioni L'imprenditrice digitale vede ancora diminuire il numero dei suoi follower su Instagram: dai 29,6 milioni dei giorni scorsi dopo un primo calo, ai 29,5 di oggi. Intanto circolano voci su un possibile allontanamento di Fabio Maria Damato, finora inseparabile general manager e braccio destro di Ferragni alla TBS Crew Agency (The Blond Salad). Damato sarebbe nel mirino soprattutto di Fedez che a quanto pare era all'oscuro che la moglie avesse incassato un milione di euro a fronte di una donazione (fatta in realtà da Balocco) di 50mila. vedi anche Caso Balocco, Chiara Ferragni perde follower (e smette di postare)