Caso Balocco, Chiara Ferragni perde follower (e smette di postare)

Sono 90mila gli utenti che in questi giorni hanno scelto di non seguire più l'influencer su Instagram, che comunque può contare su una fanbase di ancora 29,6 milioni di persone. Una perdita ridottissima

Dopo il caso del pandoro Balocco e le nuove accuse sulle uova di Pasqua griffate, Chiara Ferragni ha smesso di pubblicare contenuti. L'ultimo post risale infatti al 18 dicembre, tre giorni fa, ed è il video con cui chiede scusa per quello che chiama "un errore di comunicazione" e annuncia la donazione da un milione di euro all'ospedale Regina Margherita. In questi giorni di assenza, l'influencer ha perso anche decine di migliaia di follower. Secondo i dati consultabili su Not Just Analytics, la piattaforma che analizza la crescita e l'engagement dei profili Instagram, l'imprenditrice digitale si è ritrovata con circa 90mila follower in meno (al momento sono esattamente 87.405), a fronte però di 29,6 milioni di follower totali. Una goccia nell'oceano.