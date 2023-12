Chiara Ferragni, la tuta del pentimento del video è sold out

Il capo in lana e angora, con due tasche sul petto, prodotto dall'azienda Laneus, costa 600 euro e sul sito dell'azienda non si trova più

La tuta indossata da Chiara Ferragni nel video "pentimento" sullo scandalo del pandoro Balocco è già sold-out. Il capo in lana e angora, con due tasche sul petto, prodotto dall'azienda Laneus, costa 600 euro e sul sito dell'azienda non si trova più. ( DOPO IL PANDORO, LE UOVA )

Il capo

A sollevare il caso in Rete è stato l’account veryinutilpeople. Il capo, in lana e angora, grigio (colore scelto dall'influencer per rappresentare il suo dispiacere) è stato definito "dimesso" da molti ma è in realtà un capo costoso, non certamente per tutte le tasche, e che dopo essere stato indossato da Chiara Ferragni è immediatamente andato a ruba.