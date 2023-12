Unghie per Natale e Capodanno, 15 idee dalle celebrity. FOTO

Il look ideale per le feste di fine anno non può prescindere da una manicure a tema, lo confermano le bellissime dello showbiz internazionale che già da qualche settimana hanno cominciato a sfoderare manicure in linea con la stagione. Tra chi osa coi colori della notte stellata e chi opta per il classico rosso, vince chi sperimenta lo smalto metal, il più richiesto in questo momento. Ecco una carrellata di idee da copiare subito



A cura di Vittoria Romagnuolo