Arancione, prugna, cioccolato, ruggine, verde oliva, bianco panna e cappuccino. I colori dell'autunno sono tutti troppo irresistibili per sceglierne uno soltanto, per questo la manicure di questa stagione è fatta con varie tonalità, tutte in armonia. Accanto ai tocchi metal e perlati anche l'animalier, nella variante leopardo, un evergreen da cui è facile lasciarsi sedurre



A cura di Vittoria Romagnuolo