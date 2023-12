Safilo interrompe l'accordo di licenza con Chiara Ferragni

L'azienda produttrice di occhiali ha comunicato l’interruzione dell’accordo per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio dell'influencer in seguito alla violazione di impegni contrattuali

Dopo il caso il caso che ha coinvolto Chiara Ferragni e l'azienda Balocco per la pubblicità del pandoro, altri guai per la nota influencer. Safilo Group ha annunciato oggi l'interruzione dell'accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear che portano il marchio Ferragni. L'interruzione - come si legge in una nota del marchio di occhialeria - avviene "a seguito di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio".