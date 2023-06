Taylor Swift e Matty Healy, la storia sarebbe già finita dopo un mese

La cantautrice da record avrebbe già rotto col frontman dei The 1975 ma gli amici e i fan dell'artista non sono preoccupati: per “Tay Tay” la relazione è stata poco più di un semplice flirt

A poche settimane dalla diffusione della notizia della loro frequentazione, Taylor Swift e Matty Healy sono tornati a riempire le pagine di cronaca rosa con i dettagli della loro rottura. Secondo TMZ i due cantanti si sarebbero già detti addio ma la separazione, questa volta, non avrebbe sconvolto la popstar. Per i bene informati, questa love story non ha mai avuto grande importanza.

Taylor Swift è di nuovo single , per la gioia dei suoi fan ed ammiratori che non avevano mai giudicato troppo positivamente l'affair tra la loro beniamina e il frontman dei The 1975 . Le voci della rottura, diffuse da TMZ e riprese da Page Six e altri media di settore, sarebbero state confermate da una dichiarazione di una fonte vicina alla cantante che ha spiegato ad Etonline che tra i due non c'era compatibilità , non solo caratteriale. Il riferimento è alle agende dei due artisti, i quali sono, effettivamente, impegnati moltissimo (specie Swift) con le proprie carriere e le rispettive tournée. La separazione non sarebbe stata tuttavia traumatica poiché, sempre secondo la fonte, Swift si stava solo divertendo con Healy e questa rottura non avrebbe niente a che vedere con quella con Joe Alwi n, l'attore britannico con cui la cantante di All Too Well aveva affrontato l'argomento nozze. Come se la passano, quindi, la popstar e il cantante inglese? Bene, almeno apparentemente, anche se lui è sembrato scosso durante il suo ultimo spettacolo live nel quale ha baciato un addetto alla sicurezza che stava lavorando a bordo palco (la cosa non ha stupito i fan poiché baciare una persona a caso sarebbe un'abitudine di Healy durante i concerti). Taylor Swift, che è impegnata col suo megagalattico The Eras Tour , avrebbe ceduto alla commozione durante uno dei suoi brani emotivamente intensi. In ogni caso, c'è chi è pronto a giurare che le lacrime non erano per Healy.

I fan di Taylor Swift contro Matty Healy

Taylor Swift e Matty Healy sono stati una coppia per diverse settimane ma la loro sintonia non è bastata per convincere la popstar statunitense ad iniziare una nuova relazione stabile. Sebbene i due cantanti abbiano trascorso insieme praticamente ogni momento libero dalle date dei rispettivi tour, entrambi si sarebbero presto resi conto che questa stagione particolarmente densa di impegni non era la migliore per dare speranze al loro giovane amore.

Swift e Healy si conoscono da diversi anni e già nel 2014, all'epoca del loro primo incontro, si erano avvicinati per un breve periodo. Quando all'inizio di maggio erano stati colti insieme dai fotografi a New York per la stampa si trattava di una sorta di ritorno di fiamma.

Niente di drammatico, comunque, né di lontanamente simile a ciò che la cantautrice della Pennsylvania ha sperimentato nella sua vita amorosa, costellata di relazioni brevi e lunghe che hanno ispirato (tra le altre cose) una buona parte della sua produzione musicale.

Al momento gli unici a tirare un sospiro di sollievo sono i fan, già normalmente molto protettivi nei confronti di Swift, ultimamente preoccupati per la vicinanza della cantante al leader dei The 1975, considerato un personaggio più che controverso.

In una lettera aperta apparsa online, i fan avevano invitato Taylor Swift e prendere posizione contro le azioni del suo partner che si è reso protagonista in passato di azioni discutibili, come fare il saluto nazista sul palco, e ha anche esternato dichiarazioni razziste contro la rapper Ice Spice. Swift non ha commentato apertamente la lettera ma la rottura col cantante potrebbe essere considerata una possibile risposta a tutta la spinosa situazione.