Taylor Swift ha interrotto un concerto per difendere una fan VIDEO

Durante il concerto a Philadelphia di sabato 13 maggio, l’artista statunitense Taylor Swift ha interrotto per alcuni secondi la sua esibizione di Bad Blood con l’intento di aiutare una spettatrice . Non è stato ancora chiarito ufficialmente che cosa sia accaduto in quegli istanti, ma ciò che è certo è che migliaia di video, girati dai fan, abbiano immortalato Taylor Swift gridare a gran voce: «La ragazza è a posto, non stava facendo niente di male», e poi ancora con preoccupazione: «Ehi, fermati», rivolgendosi ad un responsabile della sicurezza a bordo palco.

Bad Blood: che cos’è successo

Quale tempismo migliore per Taylor Swift del ritornello del brano Bad Blood, letteralmente “sangue amaro”, per fermarsi a difendere con impeto una fan, che stava evidentemente riscontrando dei problemi con la security del concerto. Taylor Swift, si è infatti prima fermata ad osservare che cosa stesse accadendo tra i fan vicino al palco per poi interrompere per qualche istante il concerto. È a questo punto che la cantautrice statunitense ha infatti energicamente chiesto ad un addetto alla sicurezza di fermarsi e lasciare stare una ragazza, a cui si stava plausibilmente riferendo in modo aggressivo. Ieri, domenica 14 maggio, una ragazza ha pubblicato su TikTok un video in cui ha rivendicato l’identità della fan coinvolta nel “fattaccio”, rivelando quindi ulteriori dettagli su quanto accaduto: stando alle parole nel suo video (con già più di sei milioni di visualizzazioni), l’addetto alla sicurezza si stava rivolgendo a lei e al suo gruppo di amici con fare aggressivo, impedendo loro di ballare o appoggiarsi alla ringhiera. Tuttavia, quello che è successo non è stato ancora ufficialmente chiarito: i migliaia di video diventati ben presto virali, non inquadrano infatti cosa stesse accadendo tra i fan e la security, ma puntano la loro attenzione nei confronti dell’artista sul palco. In ogni caso, la protagonista dell’evento in questione, mentre racconta la sua versione dei fatti si inquadra con un sorriso emozionato, dal momento che dichiara di aver ricevuto dei nuovi biglietti gratuiti a seguito di quanto accaduto.