Taylor Swift e Matty Healy dei The 1975 stanno insieme?

La nuova fiamma di Taylor Swift

La notizia di una nuova fiamma per Taylor Swift arriva appena un mese dopo la separazione della cantante dall’attore Joe Alwyn, con cui ha avuto una storia durata 6 anni. “Lei e Matty sono follemente innamorati. Sono ancora i giorni iniziali, ma stanno bene. Si sono frequentati per la prima volta, molto brevemente, quasi dieci anni fa, ma al tempo non ha funzionato”, ha dichiarato una fonte anonima al The Sun. “Taylor e Joe si sono effettivamente separati a febbraio, quindi non c'era assolutamente nessun crossover. Sia Matty che Taylor sono stati in tour nelle ultime settimane, quindi si sono sentiti tra Face-Time e messaggi, ma è chiaro che non vedono l'ora di rivedersi”.