Beautiful in Italia: Ginevra Lamborghini e Jasmine Carrisi nel cast?

L'arrivo dei realizzatori e degli interpreti di Beautiful in Italia sta facendo impazzire gli appassionati della popolare soap opera statunitense la cui lavorazione avrà come sede temporanea il Belpaese e, nello specifico, la città di Roma, ambientazione di alcune puntate speciali . Come già accaduto in passato, la saga dei Forrester e dei Logan si svilupperà per qualche episodio in Italia, tradizionalmente scenario di puntate memorabili e celebrative. Questa volta la ricorrenza è la puntata numero novemila che sui nostri schermi sarà trasmessa, presumibilmente, tra un anno esatto. Tante le sorprese del girato, a cominciare dai volti del cast . Nelle puntate in questione potrebbero esserci, infatti, due italiane: Ginevra Lamborghini e Jasmine Carrisi .

Le ipotesi sul personaggio della Carrisi

Se le ipotesi sulla partecipazione della Lamborghini trovano conferma negli scatti d'agenzia che anticipano qualcosa del set, diversa è la situazione che riguarda la Carrisi della quale si sa pochissimo. Anche lei cantante e con poca esperienza nel mondo della recitazione (ha avuto una parte ne La dama e l'ermellino, film del 2019), Jasmine Carrisi è conosciuta nello showbiz italiano per essere la prima figlia di Albano e di Loredana Lecciso. Col padre, la giovane Carrisi ha partecipato come giudice a The Voice Senior mentre il suo debutto come cantante risale al 2020.

In Beautiful potrebbe essere una delle modelle della sfilata presente nel copione ma molto è ancora da scoprire. Quel che è certo è che in parecchi, anche tra influencer ed addetti ai lavori, si stanno dando da fare per apparire nello show televisivo anche come comparse, dal momento che la sceneggiatura offrirebbe questa possibilità. Mentre le riprese sono in corso, i volti storici di Beautiful ne approfittano per scattare foto ricordo dell'Italia, tra questi la mitica Brooke Logan, l'attrice Katherine Kelly Lang che su Instagram è apparsa in uno scatto davanti al Colosseo.