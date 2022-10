Grande Fratello VIP, Ginevra Lamborghini è stata squalificata

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Ginevra Lamborghini è stata squalificata. La concorrente ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello VIP in seguito al provvedimento disciplinare preso in seguito all'atteggiamento avuto nei confronti di Marco Bellavia, ritiratosi per motivi personali.