Michelle Hunziker, le storie d'amore: da Ramazzotti a Angiolini. FOTO

1/7 ©Getty

Michelle conosce dopo un concerto il cantante Eros Ramazzotti. Il loro amore fu travolgente e dalla loro relazione, nel 1996, nasce la loro prima figlia, Aurora. Nel 1998 il matrimonio, poi la separazione nel 2002 ed il divorzio nel 2009. Oggi tra i due scorre un bel rapporto e, come dice il cantante: "Abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice"

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, la storia della coppia in 14 foto