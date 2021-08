Michelle Hunziker, nuovo taglio di capelli dopo venticinque anni VIDEO

Michelle Hunziker, sì al caschetto

Quello sfoggiato dalla conduttrice sarebbe un airy bob, un caschetto mosso e arioso con riga di lato. “Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio” ha scritto Michelle su Instagram, sorprendendo i fan con il nuovo look. Immediato l'apprezzamento dei follower e degli amici vip. “Si ti sta bene il vestito nuovo” ha scherzato Jimmy Ghione. “Stupenda. Li taglio anche io” ha annunciato Cristina Parodi, ispirata dall'amica. Entusiasmo anche da parte di Francesco Renga e Nicola Savino. Erano molti anni che Michelle Hunziker non cambiava taglio di capelli, una scelta che tempo fa aveva argomentato sui social spiegando che quando era bambina suo padre le tagliava regolarmente i capelli cortissimi, a spazzola. Per questo motivo, da grande, non ha mai voluto abbandonare la chioma lunga. Fino ad oggi. A darci un taglio è stata la stylist romana Alessia Solidani, la stessa di Hillary Blasi. Michelle era convinta “ed ora è molto felice” ha spiegato l'hair stylist. “Vi presento una donna coraggiosissima, colei che senza timore si è sobbarcata la responsabilità di cambiare il mio look dopo ben 25 anni! E voi amiche donne sapete benissimo di cosa sto parlando! Infatti, come potete vedere, per affrontare l’impresa mi sono dovuta bere ben 2 bicchieri di vino” ha spiegato la conduttrice su Instagram, postando il video del taglio di capelli.