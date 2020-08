Michelle Hunziker ai fan: "Vi insegno a riconoscere il vero amore"

“In quel momento sentirete se questa sarà la persona con la quale vorrete progettare il vostro futuro. Insieme... Per me questo è l’amore, cercate questi momenti ragazzi... Sono quegli attimi da collezionare , attimi di felicità da assaporare fino in fondo. Io lo chiamo l’album dei miei ricordi belli, quando vi sentirete giù, andrete a sfogliarlo e vi farà sentire vivi”, ha concluso.

“Il giorno che vi sveglierete accanto alla persona che pensate d’amare osservatela bene mentre dorme , in quel momento così intimo, così vulnerabile... Guardatela bene. Sentirete il cuore che si riscalda, dovreste provare una tenerezza incredibile nell’osservarla... Vi renderete conto di amare ogni millimetro di quel corpo che vedete, vi verrà voglia di baciargli gli occhi, la fronte, il naso, le dita di quelle mani che sanno come farvi stare così bene , di accarezzargli i capelli, ma non lo farete solo perché sarebbe un peccato incredibile svegliarla”.

Michelle Hunziker, icona di bellezza

Michelle Hunziker spiega ai fan la dieta che segue

Dalle donne, Michelle Hunziker è amatissima. È una sorta di amica virtuale, ma è anche un’icona di bellezza. Come fa a tenersi in forma? L’ha spiegato lei stessa alla rivista Oggi.

“Devo molto alla bellezza, ma avrebbe potuto ingabbiarmi in un ruolo che mi va stretto e che per forza di cose è poco duraturo… Io quando mi alzo la mattina sono una donna normalissima, ho le occhiaie, le macchie della gravidanza sulla pelle… È il mio staff che mi rende bella, io non mi sono mai vista come la super top. Ho dei difetti e li amo”, ha confessato. Per poi spiegare che cerca di evitare gli zuccheri e i carboidrati semplici, di mangiare pane fatto in casa da lei con farina zero e pasta integrale. Cura molto i denti, usa le creme Goovi (che fa lei stessa) e altre a base di retinolo, fa trattamenti purificanti con tecnologia Hydrafacial e si allena tre volte alla settimana.

“Faccio soprattutto ginnastica che definisce e corregge la postura. Una volta alla settimana aggiungo cardio perché, dopo i 40 anni, se non si è molto allenati, stressare il corpo con training che alzano troppo il battito cardiaco e sforzano i muscoli non fa bene”, ha spiegato. Piccoli suggerimenti, da parte di una showgirl che somiglia all’amica della porta accanto.