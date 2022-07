Alta moda in stile "Edward Hopper" per il brand Made in Italy che ha presentato la sua nuova collezione. Un grande show di bellezza e glamour nella cornice della tenuta Mascaro, nel cuore di Sibari. Madrina dell'evento è la baronessa Angela Toscano Mandatoriccio, decana della nobiltà calabrese, ospiti d'onore della Maison Ornella Muti e Pino Quartullo