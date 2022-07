Anna Netrebko canta "Strada facendo" al concerto di Baglioni all'Arena

La soprano russa e diva della lirica era tra il pubblico insieme al marito e ha postato foto e video sui social. "This man is real legend", ha scritto. L’artista si esibirà in Arena la prossima settimana nella "Turandot" di Puccini, dopo le polemiche sull’uso del blackface (un espediente teatrale che consiste nel dipingere di nero attori bianchi)

Seduta, tra il pubblico, mentre canta Strada facendo come una fan. Anna Netrebko ha postato sui social video e foto del concerto di Claudio Baglioni all'Arena di Verona al quale ha assistito.“Siamo stati a un bellissimo concerto”, ha scritto la soprano russa sul suo profilo Instagram. “This man is real legend. Tree hours of no stop show”, ha aggiunto pubblicando alcune foto che la ritraggono tra il pubblico e un video mentre canta la celebre canzone.

Anna Netrebko è a Verona per esibirsi nella Turandot di Puccini nella iconica produzione firmata da Franco Zeffirelli con i costumi del premio Oscar Wada. La prima si terrà il prossimo 4 agosto. Nell’Arena di Verona Opera Festival, Netrebko è impegnata a ricoprire anche il ruolo della protagonista dell’Aida, anch’essa in scena nella storica versione di Zeffirelli. L’uscita dell’opera verdiana è stata accompagnata dalle polemiche sull’uso del blackface, un espediente teatrale che consiste nel dipingere di nero attori bianchi. La querelle è scoppiata dopo che Netrebko aveva pubblicato su Instagram una gallery di foto che la ritraevano in posa con la pelle scura e le treccine afro, insieme ad altri attori bianchi truccati di nero. “Perché il blackface?”, era stato uno dei commenti. Cui era seguito: “Siamo nel 2022, è una vergogna”. Come segno di protesta Angel Blue, soprano californiana che avrebbe dovuto partecipare all’opera, aveva annunciato il suo forfait.

La guerra in Ucraina

Negli scorsi mesi Anna Netrebko era stata al centro di polemiche per una presa di posizione che era stata ritenuta in un primo momento poco netta nei confronti della guerra russa in Ucraina e soprattutto di Vladimir Putin. Netrebko, che era stata una delle prime star russe a scendere in campo contro la guerra, aveva infatti in un primo momento condannato l’invasione ma non l’invasore dicendo di essere contraria a chi costringe gli artisti a schierarsi. Parole che erano risuonate come una difesa di Valery Gergiev, il direttore d’orchestra amico di Putin a cui diversi teatri, tra cui la Scala, avevano chiesto di esprimersi contro il conflitto.

Dichiarazioni che erano costate alla stessa Netrebko polemiche e cancellazioni, tra cui la rottura della collaborazione con il Metropolitan di New York anche per la prossima stagione. La diva della lirica aveva poi chiarito la sua posizione sottolineando di "non essere membro di nessun partito politico e di non esser affiliata a nessun leader russo" ma aveva scelto comunque di prendersi un periodo di stop. Poi il ritorno in grande stile partito da Parigi e dalla Scala di Milano.