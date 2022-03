Ucraina, Anna Netrebko prende le distanze da Putin e torna in scena

La soprano russa su Facebook ribadisce la sua contrarietà all’invasione e aggiunge: “Non sono membro di alcun partito politico né sono alleata di alcun leader, ho incontrato Putin solo poche volte in tutta la mia vita. Per il resto non ho mai ricevuto alcun sostegno finanziario dal governo e vivo e risiedo fiscalmente in Austria”. A marzo era stata allontanata dal Met di New York per non essersi apertamente schierata contro il presidente russo

La presa di posizione della diva della lirica arriva con un post su Facebook: "Condanno espressamente la guerra in Ucraina e il mio pensiero va alle vittime di questa guerra e alle loro famiglie. La mia posizione è chiara”, ribadisce Netrebko, ma poi aggiunge: “Non sono membro di alcun partito politico né sono alleata di alcun leader della Russia. Prendo atto e mi rammarico del fatto che le mie azioni o dichiarazioni passate potrebbero essere state interpretate male. In effetti, ho incontrato il presidente Putin solo poche volte in tutta la mia vita, in particolare in occasione di alcuni premi ricevuti in riconoscimento della mia arte o alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi”. E conclude: “Per il resto non ho mai ricevuto alcun sostegno finanziario dal governo russo e vivo e risiedo fiscalmente in Austria. Amo la mia terra natale, la Russia, e cerco solo la pace e l'unità attraverso la mia arte”.