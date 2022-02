Anna Netrebko contro la guerra in Ucraina. Il messaggio sui social

La celebre cantante russa, amica personale di Putin, ha deciso di prendere posizione contro la guerra in Ucraina. Ha espresso il suo totale dissenso attraverso i social, postanto un messaggio che ha raccolto in poche ore numerosissimi commenti di sostegno. Le sue parole

La celebre cantante russa Anna Netrebko (amica molto vicina a Putin), si aggiunge alla lunga lista degli artisti che reagiscono all'invasione del territorio ucraino da parte delle truppe di Mosca ed esprimono il loro netto dissenso alla guerra in corso. Sono parole nette quelle scritte e postate sui profili social di Anna Netrebko. Parole dettate dalla ferma convinzione che il conflitto debba finire immediatamente. "Ho preso del tempo per riflettere perché questa situazione è troppo seria per commentarla senza dare un vero pensiero. Innanzitutto sono contro questa guerra. Sono russa e amo il mio Paese, ma ho tanti amici in Ucraina e il mio dolore mi spezza il cuore. Voglio che questa guerra finisca e che la gente viva in pace. Questa è la mia speranza e prego per questo". A sostegno dell'artista, numerosissimi i commenti ricevuti.