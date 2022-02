Ucraina-Russia, l'abbraccio al San Carlo al termine dell'Aida. Il post

La musica unisce il mondo, oltre la guerra. E' il messaggio che il soprano ucraino Liudmyla Monastyrska e il mezzosoprano russo Ekaterina Gubanova hanno lanciato dal palcoscenico del San Carlo con il loro abbraccio al termine dell'ultima replica di Aida dinanzi ad un teatro pieno, in molti hanno gridato 'Pace!'. Un gesto dalla forte valenza simbolica quello delle due artiste ed amiche, con il quale, come ha sottolineato in una nota il San Carlo, "hanno aderito all'appello del ministro della Cultura, Dario Franceschini, e alla sua campagna digitale La cultura unisce il mondo".