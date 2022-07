1/10 Immagine tratta dal profilo Instagram @chiaraferragni

Dopo una serie di fine settimana sulle coste italiche, Chiara Ferragni ha scelto la Grecia per una vacanza tra mare e terraferma in compagnia dei suoi amici più intimi. Anche questa volta su Instagram ha pubblicato gli scatti con i suoi look più belli, ricchi di spunti da copiare. Eccola in partenza per Hydra in jeans Levis, canotta bianca Prada (un must di stagione) e borsa a spalla Balenciaga modello Le Cagole. Con lei, Veronica Ferraro

