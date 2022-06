Chiara Ferragni vende la sua casa di Los Angeles: le foto della villa

Chiara Ferragni, dentro la villa di Los Angeles

Come si legge nell'annuncio, la quasi ex villa di Chiara Ferragni a Los Angeles risale al 1918 ed è formata da un unico piano. Negli anni è stata ristrutturata e ampliata, e si trova in una strada alberata molto ricercata, nella storica Spaulding Square. L'abitazione risulta molto luminosa, dotata di un ampio salotto open space, 4 camere e 3 bagni dallo stile molto moderno. Altre caratteristiche sono gli ampi pavimenti in legno di quercia, una nuova cucina gourmet, cantinetta per vini, forno a microonde, ripiani in pietra, coperture automatiche personalizzate per finestre, porte francesi che conducono a un grande cortile. La suite principale comprende un ampio bagno con vasca, carta da parati personalizzata, piastrelle in marmo, infissi moderni, una grande cabina armadio e porte francesi che conducono a un suggestivo ponticello. Un lungo vialetto recintato offre spazio per più automobili e consente di utilizzare il garage separato come una ulteriore stanza. Infine, sono presenti nuovi impianti elettrici e idraulici e uno scaldabagno senza serbatoio. La villa è stata messa in vendita per 2.699.000 di dollari. Tutto, nella casa, è stato lasciato intatto, a eccezione della cabina armadio dell'influencer che invece è stata venduta pezzo per pezzo.