1/17 Don Giovanni – foto di Brescia Amisano – Teatro alla Scala

Ormai assurto tra i classici della storia recente del Teatro alla Scala, l’allestimento pensato da Robert Carsen per l’inaugurazione della Stagione 2011/2012 torna in scena dal 27 marzo al 12 aprile per sette recite già prossime al tutto esaurito con la direzione di Pablo Heras-Casado, al debutto scaligero

