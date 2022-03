Mercoledì 9 marzo l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala è tornata nella Sala Verdi del Conservatorio “G. Verdi” di Milano, ospite della Stagione 2021/22 della Fondazione Società dei Concerti. Sul podio, Pietro Mianiti ha diretto gli allievi nell’esecuzione del Divertimento per archi n. 1 in re maggiore K 136 e del Concerto per pianoforte e orchestra K595 di Mozart e del Quartetto per archi D810 “La Morte e la Fanciulla” di Schubert, nell’arrangiamento per orchestra d’archi di Gustav Mahler Condividi

Sul podio Pietro Mianiti ha diretto gli allievi nell’esecuzione del Divertimento per archi n. 1 in re maggiore K 136 e del Concerto per pianoforte e orchestra K595 di Mozart e del Quartetto per archi D810 “La Morte e la Fanciulla” di Schubert, nell’arrangiamento per orchestra d’archi di Gustav Mahler. Al pianoforte Roberto Prosseda, artista di notevole spessore, che ha guadagnato fama internazionale grazie alle incisioni Decca di musiche di Mendelssohn, tra cui l'integrale pianistica in 9 CD e il Concerto n. 3 per pianoforte e orchestra, con la Gewandhaus Orchester di Lipsia diretta da Riccardo Chailly. Prosseda, molto attivo anche nella promozione della musica italiana del Novecento e contemporanea, ha collaborato in sale prestigiose con le maggiori orchestre del mondo, dalla London Philarmonic alla Filarmonica della Scala, dall’Orchestra Santa Cecilia di Roma alla Moscow State Philarmonic, e sotto la guida, fra gli altri, di direttori del calibro di Marc Albrecht, Christian Arming, Harry Bickett, Riccardo Chailly, Yannik Nezeit-Seguin, George Pehlivanian, Jurai Valcuha.

approfondimento La Filarmonica suona per la pace e lancia una raccolta fondi per UNHCR Per i giovani dell’Orchestra dell’Accademia l’impegnativo programma rappresenta un ulteriore tassello nel biennale percorso di perfezionamento che, grazie a un’intensa attività artistica, consente loro di approfondire il repertorio sinfonico, operistico e di balletto guidati da direttori di prestigio internazionale, in Italia e all’estero. Reduci dal successo del concerto al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano sotto l’egida di Roberto Abbado, i musicisti si stanno già preparando per i prossimi impegni che li vedranno protagonisti in Sicilia di due concerti diretti da Francesco Manara nel doppio ruolo di direttore e solista, il primo al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla (31 marzo) e il secondo al Teatro Luigi Pirandello di Agrigento (1 aprile) per un interessante dialogo fra Le Quattro Stagioni di Vivaldi e Las Cuatro Estaciones Portenas di Astor Piazzolla. Torneranno in Sicilia il 13 aprile, al Teatro Vittorio Emanuele II di Messina, per l’esecuzione della Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven e del Concerto per violino e orchestra op. 35 di Pëtr Il'ič Čajkovskij, con David Coleman alla direzione e Vikram Francesco Sedona, come violino solista, giovane musicista vincitore dell’ultima edizione del Concorso di violino Città di Vittorio Veneto.