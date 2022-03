Scala, Fabio Luisi con la Filarmonica: prova aperta per l'Ucraina

Domenica 20 marzo alle ore 18.30 è in programma la Prova Aperta straordinaria che la Filarmonica dedica alla pace in Ucraina. L’intero ricavato della serata sarà devoluto all’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, impegnata sul campo nel proteggere e assistere centinaia di migliaia di ucraini costretti ad abbandonare le proprie case in cerca di sicurezza, protezione e assistenza. Lunedì 21 marzo alle 20 il concerto, in programma la prima versione dell’Ottava Sinfonia di Anton Bruckner.

Felice ritorno sul podio è quello di Fabio Luisi, lunedì 21 marzo alle ore 20 al Teatro alla Scala con un nuovo programma dedicato a Bruckner. Dopo aver diretto la Settima nel 2019 e la Seconda nel febbraio 2020, il direttore riprende il suo percorso nella musica del compositore austriaco con la sua Sinfonia più vasta e ambiziosa, l’Ottava in do minore, che Luisi propone nella versione originale del 1887, raramente eseguita e per la prima volta alla Scala. Direttore di famiglia della Filarmonica, nelle ultime stagioni Fabio Luisi ha tracciato un profilo illuminante del sinfonismo tedesco, da Schubert a Richard Strauss, da Weber a Schönberg, impaginando alcuni dei programmi più apprezzati.

