Le 12 star protagoniste del corto "Love is all" di Cartier

Sono 12 le star protagoniste di "Love is all" cortometraggio di Cartier che vuole celebrare, in due minuti, i valori della maison, a partire dall’amore universale e senza tempo. "Questo film segna un'opportunità unica per parlare ulteriormente dell'amore e delle connessioni che ci uniscono tutti” ha detto Arnaud Carrez, Senior Vice President, Chief Marketing Officer della maison. A dirigere il corto Charlotte Wales, giovane regista e fotografa britannica. Vediamo chi sono i protagonisti del corto