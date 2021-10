2/17 ©Getty

Il musicista sul red carpet per l'anteprima di Anni da cane (in cui fa un cameo e per cui firma la canzone dei titoli di coda), indossa un completo di Gucci in velluto verde con pantalone a zampa, nel suo stile, impeccabile. Voto 8

Achille Lauro alla Festa del Cinema di Roma per Anni da cane. VIDEO