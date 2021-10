Festa del Cinema di Roma 2021: programma e ospiti di oggi

Il programma di oggi, mercoledì 20 ottobre

I più importanti registi internazionali continuano ad arrivare a questa Festa del Cinema 2021, che oggi, mercoledì 20 settembre, ospita in uno dei suoi Incontri Ravvicinati il cineasta messicano Alfonso Cuarón, mente dietro cult come Gravity e Roma e vincitore di ben quattro premi Oscar (due come Miglior Regista, uno per il montaggio e uno per la fotografia).



Cuarón, primo messicano a vincere l’Oscar per la Miglior regia, è considerato assieme a Guillermo del Toro e Alejandro González Iñárritu come una delle menti dietro i recenti successi del suo paese su grande schermo. Nel corso del suo incontro con il pubblico il regista parlerà dei film italiani che hanno segnato la sua vita.