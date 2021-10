Paris Fashion Week 2021, tutte le star alla sfilata L'Oreal. FOTO

Parata di stelle a Le Défilé L’Oréal Paris, una sfilata aperta al pubblico per raccontare le novità del brand. L'evento era dedicato all'emancipazione femminile e ha promosso il programma di sensibilizzazione e formazione dell'azienda Stand Up Against Street Harassment, con l'obiettivo di combattere le molestie di strada contro le donne. Quest'anno ricorre anche il 50esimo anniversario del famoso slogan di L'Oreal, "Perché noi valiamo”. Vediamo tutte le celebrità che hanno sfilato in passerella