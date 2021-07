Amber Heard mamma, “È nata mia figlia”: l’annuncio a sorpresa

Amber Heard (FOTO) è diventa mamma. Con un annuncio inaspettato sul suo profilo Instagram l’attrice ed ex moglie di Johnny Depp ha rivelato ai fan il nome della figlia Oonagh Paige Heard.

In passato l’attrice aveva raccontato di non riuscire ad avere figli, e di avere la volontà di affidarsi alla maternità surrogata.

La decisione di diventare mamma risale a quattro anni fa ma doveva essere fatta alle sue condizioni, come ha raccontato. Per questo si è rivolta alla maternità surrogata e - l’8 aprile 2021 - ha dato il benvenuto alla piccola Oonagh Paige Heard, che l’attrice ha definito come “l’inizio del resto della mia vita”.

La donna - con estrema franchezza - ha parlato del suo problema di non riuscire ad avere figli e ha aggiunto che molte persone al mondo sono imbarazzate dai discorsi sulla fertilità. Il suo essere un personaggio in vista, però, la mette costantemente davanti ai riflettori e spera che la sua scelta possa essere d’aiuto per tutte coloro che hanno vissuto il suo stesso problema. Poi la Heard ha ringraziato la sua “surrogata” che l’ha aiutata a realizzare il sogno di essere mamma.

Anche il nome scelto per la sua bambina non è casuale: Oonagh è di origine irlandese, significa “agnello” ed è un omaggio a sua madre, morta lo scorso anno.

La foto su Instagram che ritrae Amber Heard e sua figlia ha già fatto il giro del mondo diventando uno dei post più commentati e seguiti di sempre.