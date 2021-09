Ariana Grande, lo spot della sua linea beauty

La popstar americana ha pubblicato sul suo profilo Instagram il primo spot ufficiale di R.e.m. Beauty Condividi:

La superstar Ariana Grande, idolo di milioni di ragazzini in tutto il mondo e vincitrice di un prestigioso Grammy Award, ha pubblicato sul suo profilo Instagram da 265 milioni di follower il primo spot della sua nuova linea di cosmetici, R.e.m. Beauty. La giovane cantante ha ricevuto oltre 29 mila commenti di apprezzamento e di congratulazioni per questa sua nuova avventura, che si preannuncia già come l’ennesimo successo planetario.

approfondimento Ariana Grande, donazione per chi ha problemi di salute mentale Per ora, sappiamo che R.e.m. Beauty sarà una linea completamente dedicata al benessere e alla cura della persona e che potrà essere acquistata su di uno store online dedicato. La prima collezione comprenderà molti prodotti, tra cui eyeliner, illuminanti, creme per il corpo e per il viso, ma anche extension, per poter avere una coda folta e perfetta, proprio come quella del’iconica Ariana Grande. La messa in commercio dei prodotti dovrebbe avvenire a partire dal 17 settembre, ma per ora questo dato non è stato ancora formalizzato.

R.e.m. Beauty, spuntano i cartelloni a Times Square approfondimento Ariana Grande ha sposato in gran segreto Dalton Gomez: i dettagli La nascita del nuovo marchio è stata ufficializzata anche dai maxi cartelloni pubblicitari apparsi da New York fino a Tokyo, che i fan più accaniti della star hanno diffuso sui loro profili social. Dal canto suo, Ariana Grande ha iniziato a condividere le storie dei follower e ha postato il primo spot ufficiale del brand. Il profilo Instagram R.e.m. Beauty, in pochissime ore, ha raggiunto la cifra record di 418 mila follower, nonostante sull’account sia stato pubblicato un solo post. Dunque, la celebrità punta ancora una volta sulla sigla “R.e.m.” (la fase più profonda del sonno), che è già il titolo di un brano molto apprezzato del suo quarto album “Sweetener”, uscito nel 2018. Inoltre, è anche il nome di una sua nota fragranza, che ha vinto il prestigioso premio “Fragrance of the year 2021” di “The Fragrance Foundation”. Proprio per l’occasione è stata poi pubblicata un’immagine del profumo con la dicitura “To be continued”.