Ariana Grande, il concerto su Fortnite. VIDEO

Lo scorso sabato è andato in scena il primo concerto del Rift Tour di Ariana Grande (FOTO), l’evento si è tenuto su Fortnite e hanno potuto partecipare tutti i giocatori grazie ad una playlist pensata ad hoc. Il live è già disponibile online sulle varie piattaforme di streaming e, per chi fosse appassionato del genere, andrà in replica fino a stasera all’interno del celebre videogame. Ariana Grande è una delle artiste più conosciute degli ultimi anni, non sorprende quindi che il suo tour digitale abbia già registrato milioni di accessi.

Fortnite dedicato ad Ariana Grande approfondimento Ariana Grande, record con il maggior numero di primi posti in America Oltre al concerto, Fortnite è diventato una sorta di grande tributo alla musica della giovanissima stella del pop con molte esperienze di gioco a tema e tante canzoni abbinate ai momenti salienti del videogioco. Data la grande portata dell’evento, Epic Games e People Can Fly hanno messo in vendita il costume di Ariana Grande e moltissimi altri oggetti del Rift Tour, come ad esempio il costume Teschio Scintillante o l’esclusivo stile Milite della festa neon. Ovviamente, oltre agli accessori, l’azienda ha pensato anche a una serie di incarichi e di obiettivi di gioco dedicati alla celebre artista e al suo Rift Tour. Questi sono stati accessibili fino a ieri per tutti i giocatori e hanno messo in palio molte ricompense gratuite come la schermata di caricamento Coccole cosmiche, lo spray Fenditurastico! e l'emoticon Micio nuvoloso. Inoltre tutti i partecipanti all’evento riceveranno in omaggio l’esclusivo ombrello commemorativo Cavalcanuvole coccoloso.