Ariana Grande ha sposato in gran segreto Dalton Gomez: i dettagli

Chi è Dalton Gomez, marito di Ariana Grande

approfondimento

Ariana Grande, annunciato il remix di 34+35 con due artiste misteriose

Ariana e Dalton si sono conosciuti per motivi lavorativi. La cantante era in cerca di una casa e il 25enne, agente immobiliare, è riuscito a trovargliela, riuscendo anche a fargliela comprare a metà prezzo. Dalton, quindi, non appartiene al mondo dello spettacolo. Lavora, appunto, come agente immobiliare, per conto della compagnia real estate Aaron Kirkman Group, che ha come clienti personaggi famosi e milionari. Il rapporto tra i due si è consolidato nel 2020, quando a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) hanno trascorso la quarantena insieme nella villa di lei, facendo quindi prove di convivenza. I due hanno ufficializzato per la prima volta la loro relazione quando sono apparsi nel video musicale della canzone di Ariana e Justin Bieber, "Stuck with U" a maggio, seguita da una serie di foto a giugno su Instagram. "Questa fase della sua vita è stata molto tranquilla e senza eventi in senso positivo. Sono molto felici che stia per sposare Dalton” aveva detto un insider ai tabloid americani parlando della famiglia della popstar. Nel 2016 Ariana Grande ha avuto una storia importante con il rapper Mac Miller (morto circa quattro mesi dopo la fine della loro relazione, nel 2018) e successivamente una breve storia con l'attore e comico del Saturday Night Live Pete Davidson.