Ariana Grande annuncia il nuovo profumo God Is A Woman

La popstar, attrice, modella e imprenditrice ha annunciato l’arrivo del nuovo profumo. Nelle scorse ore la voce di Into You ha pubblicato lo spot della sua nuova fragranza sul profilo Instagram che vanta più di 243.000.000 di follower che seguono quotidianamente la sua vita.

Ariana Grande, il post su Instagram

Nel corso degli anni Ariana Grande-Butera, questo il nome all’anagrafe, si è affermata come un vero e proprio fenomeno mediatico a livello mondiale.

Nelle scorse ore la cantante (FOTO) ha condiviso un breve teaser e uno scatto della nuova fragranza, chiamata God Is A Woman come il secondo singolo estratto dall’album Sweetener, certificato disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di un milione di copie.