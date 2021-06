Ariana Grande, il fratello Frankie si sposa

Il ballerino su Instagram: “Una volta che ho capito che lui sarebbe stato quello giusto, ho iniziato a pensare a come rendere speciale la proposta”

Frankie Grande, classe 1983, ha condiviso una serie di bellissimi scatti in compagnia della sua dolce metà, realizzati in esclusiva per il magazine People.

Parallelamente, il ballerino ha annunciato: “Ha detto sì! Siamo ufficialmente fidanzati! Sono così felice che il mio miglior amico abbia detto di voler trascorrere il resto della sua vita con me! Giocando e facendomi ridere per sempre!”.