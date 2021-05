Ariana Grande ha condiviso su Instagram le foto del matrimonio

Ariana Grande, chi è il marito Dalton Gomez

Gomez è un ex ballerino di 25 anni, oggi agente immobiliare per conto della compagnia real estate Aaron Kirkman Group, che si occupa di immobili di lusso. Dalton ha aiutato l'avvocato di Ariana Grande a vendere la sua casa alla star “The Big Bang Theory” Kunal Nayyar per 7,5 milioni di dollari e ha poi permesso ad Ariana di trovare una nuova villa in cui vivere, sulle colline di Los Angeles. Pare che Dalton sia riuscito ad abbassare di molto il prezzo, facendole concludere un ottimo affare. A causa della pandemia e della quarantena, i due sono andati subito a convivere: un “test” che evidentemente li ha convinti a fare il grande passo. "Si stanno conoscendo meglio velocemente, con la quarantena. Stanno passando il tempo tête-à-tête a casa. Ariana si sa che adora stare a casa, non è un problema per lei. Ordinano cibo e stanno lì insieme" aveva detto una fonte a marzo 2020. Dalton ha conquistato da subito anche la famiglia della popstar 27enne. "Non potrebbero essere più felici. La famiglia di Ari è molto contenta, tutti amano Dalton. È perfetto per lei" ha rivelato una fonte a People.