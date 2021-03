Ariana Grande, annuncio a sorpresa: sarà coach in The Voice USA

Annuncio a sorpresa di Ariana Grande sul suo account Twitter: la popolarissima popstar di My Everything e Thank U, Next ha svelato che farà compagnia a Kelly Clarkson, John Legend e Blake Shelton come coach della ventunesima stagione americana di The Voice, in onda sulla NBC. Uno show ancora solidissimo nonostante abbia da poco festeggiato il decimo anniversario dalla nascita: anche l'ultima edizione, in onda a marzo, ha ottenuto ottimi indici d'ascolto.