Love Island Italia, i concorrenti del programma con Giulia De Lellis

Il 7 giugno 2021, in esclusiva sul portale streaming di Discovery, va in onda la prima puntata di Love Island Italia, condotta da Giulia De Lellis. Dopo il successo britannico e poi internazionale, il format approda quindi anche in Italia grazie a Fremantle. Il programma prevede che dieci single, divisi in coppie, vivano in una villa per quattro settimane. Chi riuscirà ad innamorarsi e ad arrivare fino alla fine vincerà il montepremi. Vediamo chi sono i protagonisti di Love Island Italia