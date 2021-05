Giulia de Lellis conduce Love Island Italia, nuovo programma di dating

Forte del successo registrato in 18 Paesi, il dating show arriva in Italia a partire dal 7 giugno. Al timone, l’influencer, scrittrice e attrice romana

Da influencer a conduttrice: Giulia De Lellis , nota per la sua partecipazione a “Uomini e donne” da cui uscì fidanzata con Andrea Damante , si prepara a debuttare su Discovery+ . L’ennesima prima volta per lei che, quest’anno, è stata anche nel cast di un film ( “Genitori vs influencer” di Michela Andreozzi ).

“Io sono la prova vivente che innamorarsi in un programma tv è possibile . Ma non bisogna vivere queste avventure con la speranza di diventare famosi” ha raccontato la neo-conduttrice, intervistata da Il Corriere della Sera e fidanzata oggi con Carlo Gussalli Beretta. “Bisogna essere sinceri. Io mi auguro che i concorrenti di Love Island lo saranno... Cercherò di vigilare. Al momento ho già intuito in loro molta energia... E sono anche molto belli”.

“Love Island”, come funziona il dating show

“Love Island” è un dating show, ma è anche un reality game per cuori solitari. Come si svolge? In una villa da sogno a Gran Canaria, un gruppo di single ha quattro settimane di tempo per trovare la sua anima gemella. Per l’intera durata della trasmissione, le coppie potranno formarsi e sfasciarsi, cambiare o non separarsi mai. Il pubblico da casa potrà “interagire” con i concorrenti attraverso l’app, decidendo le sorti dei “lovers”. Che, per sopravvivere, una coppia devono necessariamente formarla: quando un partecipante resta single, viene infatti eliminato.

A loro disposizione, i lovers avranno un cellulare. Tramite di esso riceveranno sms con sfide pensate per testare le loro capacità fisiche e mentali. In questo modo, il pubblico potrà far andare avanti i suoi beniamini.

“Sarò una presentatrice abbastanza spontanea, non mi andrò a modificare per fare una parte che non mi appartiene, anche perché mi conoscono tutti, quindi non sarei neanche credibile. Spero anche simpatica, questo poi magari ce lo sapremo ridire” ha anticipato Giulia De Lellis. Che, grazie a “Love Island”, si prepara a realizzare un nuovo sogno.