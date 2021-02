Giulia De Lellis condurrà Love Island: "È un sogno che si avvera"

“Come molti di voi sanno, uno dei miei sogni nel cassetto è sempre stato poter presentare un programma televisivo. Sono quindi entusiasta di annunciare che condurrò̀ la prima edizione italiana di Love Island che, dopo aver raggiunto incredibili record in altre 18 nazioni, arriva anche da noi! Che dire… Vorrei già̀ spoileravi tutto… Tornerò̀ con più̀ news quando potrò̀, per ora è tutto. Come sempre, grazie a voi”: queste le parole che Giulia De Lellis ha utilizzato per dare l’annuncio ai fan.

Che cos’è “Love Island”? È un reality show molto popolare in Inghilterra. Dal Regno Unito, è sbarcato poi in altre 17 nazioni fino a diventare un vero e proprio fenomeno televisivo. Il gruppo Discovery ha commissionato a Fremantle la realizzazione della sua versione italiana che, con ogni probabilità, andrà in onda su Real Time.

Secondo le indiscrezioni, l’edizione italiana si ispirerà a quella statunitense in onda su CBS. I protagonisti (uomini e donne) vivranno per oltre un mese in una lussuosa villa: saranno chiamati a formare delle coppie, con l’obiettivo di arrivare in finale per accaparrarsi il montepremi (negli USA, questo ammonta a 100mila dollari). Le coppie dovranno sfidarsi in prove fisiche e mentali, e nuovi concorrenti continueranno a fare il loro ingresso portando squilibrio: i partecipanti, dispari, dovranno dunque scegliere chi di volta in volta eliminare.

Almeno, questo è quello che succede nella versione americana di “Love Island”. Per sapere come sarà l’edizione italiana, non resta che attendere.