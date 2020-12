Genitori vs Influencer, al via le riprese del film

Primo ciak per la nuova commedia diretta da Michela Andreozzi. Nel cast Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Giulia De Lellis, Nino Frassica e Paola Minaccioni . Il film sarà distribuito da Vision Distribution

Dopo Nove lune e mezza e Brave ragazze, Michela Andreozzi torna dietro la macchina da presa. Sono, infatti iniziate a Roma le riprese (che dureranno 6 settimane) del film Genitori vs Influencer. Sceneggiato dalla regista insieme a Fabio Bonifaci la commedia sarà ambientata nella capitale e in altri luogi del Lazio.

Prodotto da Paco Cinematografica di Isabella Cocuzza e Arturo Paglia, in coproduzione con la spagnola Neo Art Producciones e con Vision Distribution, (che distribuirà il film prossimamente in Italia) Genitori vs Influencer si avvale di un cast variegato-

Oltre alla stessa Andreozzi, ci sono Fabio Volo, la giovane Ginevra Francesconi (The Nest - Il nido, Regina) e Giulia De Lelllis. Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado e Massimiliano Bruno.