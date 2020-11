Regina, una riuscita opera prima con Francesco Montanari

Unico film italiano in concorso a Torino Film Festival, l'esordio nel lungometraggio di Alessandro Grande è un intenso racconto di formazione ambientato in una Calabria inedita. Protagonisti Francesco Montanari e Ginevra Francesconi. Ecco le interviste al regista e al cast

Regina ha 15 anni e sogna di fare la cantante. A supportarla c’è suo padre Luigi che è tutta la sua famiglia dato che Regina ha perso la madre anni prima; Luigi, proprio per starle accanto, ha rinunciato alla sua carriera musicale. Il loro è un legame fortissimo, indissolubile, almeno fino a quando, un giorno, un evento imprevedibile cambierà le loro vite. Partendo da questa trama, Alessandro Grande, dopo il pluripremiato cortometraggio" Bismillah" torna nella sua terra d'origine la Calabria per firmare la sua opera prima. il risultato è una struggente pellicola sui confiitti generazionale ottimamente interpretata dal veterano Francesco Montanari e dalla talentuosa e giovane Ginevra Francesconi (The Nest)

Per quanto riguarda Francesco Montanari (che interpreta Luigi, il padre di Regina) ho voluto giocare e sperimentare. Francesco è conosciuto soprattutto per i suoi ruoli da duro, contrassegnati da una personalità molto spiccata. In questo film, invece, ho voluto metterlo alla prova facendogli interpretare un personaggio dolce, simpatico, un padre giovane. Io ho imparato a conoscerlo sul set ed è una persona dalle mille sfumature. Tuttavia. il suo passato cinematografico un po’ burbero da ribelle si palesa anche in “Regina, senza eccessi, ma in maniera delicata e funzionale

Per quanto concerne Ginevra Francesconi che interpreta Regina, La scelta è nata, dopo aver fatto moltissimi provini. Ho visionato più di 500 ragazze. Si trattava di un ruolo delicato su cui si regge il film. L’attrice doveva essere in grado di cogliere tutte le sfaccettature del personaggio. Regina si è dimostrata una “spugna” capace di fare proprie quelle dinamiche. Inoltre si tratta di un ruolo completo perché nel film suona e canta e per l’occasione ha imparato a suonare la chitarra

Come sei arrivato a scegliere come attori Ginevra Francesconi e Francesco Montanari?

Come è nata e come hai sviluppato l’idea del film?

Intervista a Francesco Montanari

Come è stato lavorare con Ginevra Francesconi?

È stato bellissimo. Credo che sia un talento puro. E per questo devo ringraziare il regista del film Alessandro Grande che è un autentico scopritore di talenti. Lo ha dimostrato nei cortometraggi e anche in questo lungometraggio. E poi Ginevra è riuscita a convincere Alessandro e posso assicurarvi che convincere Alessandro è una cosa molto difficile, perché è una persona molto esigente. Io non so se Ginevra sia più cantante o attrice. È Ginevra e potrà fare quello vuole, sia cantare, sia recitare. Comunque fare questo film è stata una bella avventura. All’inizio, ero anche un po’spaventato perché non sono padre, ma lei mi ha messo subito a mio agio. Spesso si crede che sia l’attore più grande a dover metter a proprio agio quello più giovane, ma non è detto. L’imbarazzo c’è anche a 95 anni.

Spesso in tv e al cinema interpreti il duro. In Regina, invece, vesti i panni di un personaggio molto diverso. Come hai preparato questo ruolo?

Io ho una fisiognomica visiva abbastanza dura. Quindi questo ha portato la mia carriera, dagli inizi sino a oggi, ad affidarmi dei ruoli da duro, da “Romanzo Criminale-La Serie” a “Il Cacciatore. Detto ciò, però faccio anche molto teatro e sul palcoscenico ho potuto sperimentare molto. Penso che il nostro lavoro sia un lusso, perché ti pagano per conoscere te stesso. E il regista Alessandro è una persona di grande sensibilità a cui non piace vincere facile. Nella vita e soprattutto nel lavora ama le sfide, come Ercole. Così dopo un paio di provini ha deciso di sfruttare il fatto di essere considerato un duro (anche se nella realtà sono il contrario, sono la persona più fragile che esista) e tirare fuori questo lato vulnerabile attraverso un percorso. E sono contento che abbia avuto il coraggio di affidarmi questo ruolo in Regina che secondo me è un grande film