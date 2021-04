Genitori vs Influencer, la recensione del film con Fabio Volo

Essere genitori (e figli) ai tempi dei social



Domenica 4 aprile è sbarcata in prima visione tv su Sky Genitori vs Influencer, coproduzione Vision Distribution e Paco Cinematografica con la spagnola Neo Art Producciones, disponibile anche On Demand e in streaming su NOW. La pellicola diretta da Michela Andreozzi cerca di raccontare il rapporto fra i ragazzi e i social network e, soprattutto, il rapporto fra i genitori e i ragazzi che i social li usano come se fossero qualcosa di perfettamente naturale.



Protagonista di questa riuscita commedia è Fabio Volo nei panni del padre vedovo Paolo, affiancato dalla giovane e talentuosa Ginevra Francesconi a rappresentare la Generazione Z nei panni di sua figlia Simone. Con loro nel cast di Genitori vs Influencer troviamo Giulia De Lellis (influencer nella vita reale) a interpretare la social celebrity Ele-O-Nora e Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni e Massimiliano Vado a fare da “coro” come abitanti del condominio in cui vivono padre e figlia.