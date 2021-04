Genitori vs Influencer, è di Pacifico la colonna sonora del film

L'artista milanese torna a scrivere per il cinema firmando la colonna sonora del film di Michela Andreozzi in onda da domenica 4 aprile su Sky Cinema. Da lunedì 5 aprile sarà disponibile in digitale Genitori VS. Influencer Original Soundtrack contenente la canzone originale Gli anni davanti. L'INTERVISTA

Il cantautore e autore milanese Gino De Crescenzo, in arte Pacifico, torna al cinema e firma la colonna sonora di Genitori vs Influencer (GUARDA LO SPECIALE), il film di Michela Andreozzi, una co-produzione Paco Cinematografica e Vision Distribution con la spagnola Neo Art Producciones, prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia. Il film sarà trasmesso in prima assoluta su Sky Cinema Uno domenica 4 aprile alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV. Nel cast Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis. La colonna sonora Genitori VS. Influencer Original Soundtrack (Edizioni Curci), composta dalle musiche originali e dal brano inedito Gli anni davanti a firma di Pacifico, sarà disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download a partire dal 5 aprile.



Gino, quello degli influencer è un mondo lontano: come ti ci sei trovato? Cosa hai detto a tuo figlio che ha dieci anni?

Magari in modo inconsapevole lo sono stato anche io. Vedo che mio figlio e i ragazzini che circolano per casa hanno una fascinazione per gli youtuber. Quello che vedo io sono gli stessi meccanismi di una volta ma con metodi e mezzi diversi. Mi interessava comprendere un po' di più quel mondo, io provo a riempire figlio di cose consapevoli: mi ricordo che una volta mio padre mi vide infilare una videocassetta nel videregistratore e rimase stupito dalla mia modernità, per me era naturale. C'è un ripetersi delle cose.

Gli anni davanti come li vedi con quello che stiamo vivendo?

Ora a Parigi (Pacifico da molti anni vive nella capitale francese, ndr) c'è un nuovo lockdown. Non sento disorientamento ma resta una strana situazione che ha a che fare con l'abitudine. I primi tempi vedere la coda per fare la spesa e l'auto della polizia che passava col megafono invitando la gente a stare in casa era impressionante. Ora ci sono disciplina e strategie, voglio credere che ricorderemo questo periodo come vagamente ci ricordiamo della spagnola. Qui i ragazzi hanno frequentato la scuola quasi sempre e osservo che mio figlio accumula ricordi. Qualche colpo lo ho sentito ma resto ottimista.