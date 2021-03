Il Cinemaniaco incontra il cast di Genitori vs Influencer

Lunedì 29 marzo alle 20.45 su Sky Cinema Uno, Gianni Canova ha ci porta alla scoperta del film "Genitori vs Influencer", incontrando il cast della nuova pellicola Sky Original: dalla regista Michela Andreozzi agli interpreti Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis. L'appuntamento con il film, in prima tv è per domenica 4 aprile alle 21.15 su Sky Cinema e in streaming su Now Condividi:

approfondimento Tutte le notizie sul film Genitori vs Influencer Gianni Canova con il suo "Cinemaniaco incontra"… ci regala, come è oramai sua abitudine, grandi appuntamenti con il cinema italiano. Questa volta

il suo palco vedrà come protagonisti il cast del film Genitori vs Influencer (in onda, in prima tv, domenica 4 aprile alle 21,15 su Sky Cinema e in streaming su Now): Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Giulia de Lellis e la regista Micaela Andreozzi.



approfondimento Genitori vs Influencer: le foto del nuovo film Sky Original Un palco naturalmente virtuale, visto i tempi di pandemia che corriamo, ma che siamo sicuri sarà l'occasione per raccontarci una delle opere più interessanti e meglio riuscite degli ultimi anni. E se lo scontro generazionale tra genitori e figli (perché di questo tratta il film) è uno degli evergreen più attuali di sempre, quello che è riuscito a realizzare Micaela Andreozzi con questa sua commedia è rendere divertente una tematica quando mai attuale: non soltanto la lontananza tra generazioni diverse ma nello specifico cosa vuol dire per un genitore perdere il contatto con la propria figlia affascinata in questo caso dal mondo digitale e social.