L'Isola dei Famosi, chi è in nomination lunedì 3 maggio

Dopo l’eliminazione di Manuela Ferrera, il televoto vede ora in sfida Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Rosaria Cannavò

Nuovo appuntamento all’orizzonte per il reality-show condotto da Ilary Blasi , classe 1981 . Tre naufraghi sono pronti per conoscere l’esito del televoto con il quale il pubblico a casa è stato chiamato a scegliere chi eliminare dal programma.

L’ISOLA DEI FAMOSI: LE NOMINATION

L’Isola dei Famosi è ormai entrata nel vivo del gioco con colpi di scena, eliminazioni e nuovi arrivi. Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda giovedì 29 aprile, la padrona di casa ha accompagnato i telespettatori tra sorprese e novità, al suo fianco come sempre gli opinionisti Elettra Lamborghini (FOTO), Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, inviato in Honduras (FOTO) Massimiliano Rosolino, classe 1978.

Se nell'appuntamento di lunedì 26 aprile Vera Gemma ha abbandonato il programma dopo la sconfitta al televoto contro Fariba Tehrani, premiata con il 57% dei voti, nella puntata successiva Manuela Ferrera ha lasciato il reality-show dopo aver rifiutato la possibilità di rimanere su Playa Imboscada al fianco di Beatrice Marchetti.