Bvlgari presenta la nuova borsa Serpenti Cuore 1968

Nel 2025, anno del serpente secondo lo zodiaco cinese, Bvlgari celebra questo emblema di infinite metamorfosi e trasformazione - così radicato nella sua identità - con un’affascinante novità: la borsa Serpenti Cuore 1968

Un simbolo pieno di sfaccettature. Un’icona mistica dotata del potere di accogliere il cambiamento e rinascere continuamente. Un emblema intramontabile che unisce culture diverse da oriente a occidente, in una ricca stratificazione di significati, associazioni e rappresentazioni: questo è Serpenti. Nel 2025, anno del serpente secondo lo zodiaco cinese, Bvlgari celebra questo emblema di infinite metamorfosi e trasformazione - così radicato nella sua identità - con un’affascinante novità: la borsa Serpenti Cuore 1968. Come suggerisce il nome, la sua forma caratteristica ricorda le due metà di un cuore: una, è costituita dal corpo della borsa, l’altra dal sinuoso manico dorato a forma di serpente. Una vera e propria dichiarazione d’amore da parte della Maison per uno dei suoi segni più celebri e duraturi.

Top Handle, Serpentine, Calf Leather Royal Ruby/ Gold, Lining 100% Nappa Royal Ruby, SRN-001-1326S

Ispirato agli Archivi Bvlgari e al DNA gioielliero del marchio, il manico metallico a forma di serpente ricorda il celebre orologio-gioiello Bvlgari Serpenti Harlequin datato 1968, un segnatempo iconico impreziosito da smalti multicolori. La stessa creazione è stata anche la fonte di ispirazione alla base di una delle prime collaborazioni tra la Maison romana e Mary Katrantzou, che oggi continua ad esplorare l’identità ricca e sfaccettata di quest’icona Bvlgari nel suo ruolo di Direttrice Creativa della Pelletteria e degli Accessori della Maison. Approfondimento A Firenze torna Pitti Uomo, l'edizione della ripartenza

Top Handle, Serpentine, Calf Leather Black/ Gold, Lining 100% Nappa Black, SRN-001-1326S

Espressione di un’idea di bellezza senza tempo e di una straordinaria maestria artigianale, la borsa Serpenti Cuore 1968 è realizzata in morbida pelle di vitello, con una curvatura imbottita che ne accentua la forma caratteristica. Un’estetica dal gusto grafico che testimonia il know how di Bvlgari nel campo della pelletteria, mentre la maniglia in ottone placcato oro è realizzata con la complessa tecnica della cera persa, un metodo profondamente radicato nella tradizione della gioielleria. Infine, le scaglie in smalti colorati che decorano il corpo del serpente, esprimono la maestria artigianale alla base di ogni creazione Bvlgari. Incarnando l’essenza trasformativa e versatile del segno Serpenti, la nuova borsa offre molteplici opzioni di indosso, grazie ad una tracolla a catena removibile che permette di passare - a seconda dell’occasione - da una comoda portabilità a spalla o cross-body, ad una a mano. Il modello viene proposto in una vasta gamma di colori, tra cui turchese Feroza Turquoise, rosa Star Rose Pink, rosso Royal Ruby, bianco perla e nero, completato da un manico con smalti en pendant alla pelle di vitello ed ipnotici occhi di cristallo in nuance a contrasto.

Top Handle, Serpentine, Calf Leather Perla White/ Gold, Lining 100% Nappa Perla White, SRN-001-1326S

E per le serate speciali, la Serpenti Cuore 1968 si lascia illuminare da un radioso pavé di cristalli che la trasforma in un vero e proprio gioiello, scintillante e semplicemente irresistibile. Una borsa scultorea, interamente ricoperta da quasi 5.000 cristalli applicati con cura e maestria. Insieme alla nuova Serpenti Cuore 1968, Bvlgari presenta una collezione esclusiva di tessili dedicata all’anno del serpente. Il motivo chiave della Collezione Capsule seta riprende la forma caratteristica della nuova borsa. Due Serpenti si uniscono infatti in un cuore, espressione di amore, mentre tutto intorno fuochi d’artificio e gioielli Heritage di Bvlgari si intrecciano per celebrare e accogliere le infinite rinascite e trasformazioni sotto il segno del serpente. Simbolo di questa dualità, nonché espressione dell’arte manifatturiera al cuore di Bvlgari, ciascun foulard presenta una doppia stampa su entrambi i lati, frutto di un complesso processo artigianale. La collezione comprende un foulard e una shelley in pura seta, ognuna disponibile nelle nuance nero, rosso Royal Ruby e neutro.