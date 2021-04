L'Isola dei Famosi, Elisa Isoardi lascia il programma per infortunio

In nomination Beatrice Marchetti e Fariba Tehrani, Elisa Isoardi e Brando Giorgi lasciano il programma per motivi di salute, Vera Gemma e Myrea Stabile rientrano in gioco Condividi:

Ilary Blasi ha condotto un nuovo appuntamento con la quindicesima edizione del reality-show, presenti in studio i tre opinionisti, ovvero Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini (FOTO). Nel corso della serata numerosi colpi di scena hanno tenuto spettatori e naufraghi con il fiato sospeso, momento centrale il verdetto del pubblico a casa, chiamato a scegliere chi far restare in gioco tra Valentina Persia, Roberto Ciufoli e Fariba Tehrani.

L'ISOLA DEI FAMOSI: ELISA ISOARDI E BRANDO GIORGI LASCIANO IL PROGRAMMA approfondimento L'Isola dei Famosi, chi è in nomination giovedì 15 aprile La puntata si è aperta con l’annuncio dell’inviato Massimiliano Rosolino che ha comunicato l’abbandono di Brando Giorgi per motivi di salute.

approfondimento L'Isola dei Famosi, chi è stato eliminato lunedì 12 aprile Stessa sorte purtroppo anche per Elisa Isoardi che nella seconda parte dell’appuntamento ha annunciato il suo ritorno in Italia per accertamenti medici in seguito a un incidente all’occhio.

L'ISOLA DEI FAMOSI: IL TELEOVOTO approfondimento Isola dei Famosi 2021, le location del programma in Honduras. FOTO Momento centrale della puntata l'esito delle nomination durante il quale Ilary Blasi ha annunciato che la persona a rimanere in gioco sarebbe stata Valentina Persia. Successivamente la padrona di casa ha rivelato che il destino degli altri due naufraghi, ovvero Roberto Ciufoli e Fariba Tehrani, sarebbe stato scelto attraverso una sfida in cui il naufrago vincitore avrebbe avuto la possibilità di decidere quale dei due concorrenti tenere in gioco e quale mandare direttamente in nomination. La sfida ha visto la vittoria di Andrea Cerioli che ha optato per la nomination di Fariba Tehrani.

approfondimento Isola dei Famosi: chi è il fidanzato di Vera Gemma In seguito, Vera Gemma e Myrea Stabile hanno affrontato la prova del fuoco per poter rientrare in gioco.