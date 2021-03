L’Isola dei Famosi: i concorrenti che faranno parte del cast. VIDEO

Lunedì 15 marzo prende il via "L'Isola dei Famosi", il celebre reality di sopravvivenza, per quest’edizione capitanato da Ilary Blasi: ecco il cast

Al via la sera di lunedì 15 marzo, in prima serata su Canale 5, la 15esima edizione del famoso reality di sopravvivenza.

Alla conduzione Ilary Blasi , accompagnata in studio dagli opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi . Elettra Lamborghini , in quarantena, ha assicurato che seguirà la diretta da casa, mentre Massimiliano Rosolino volerà in Honduras con i naufraghi del cast. Vediamo insieme chi sono le 15 personalità che quest’anno si sfideranno per la vittoria finale.

Il cast della 15esima edizione dell’Isola dei Famosi

Daniela Martani ha 47 anni ed è nata a Roma. Per anni ha lavorato come hostess. Grazie al successo arrivato con la partecipazione al "Grande Fratello 9", è ora attiva come dj e radiofonica.

Paul Gascoigne, classe 1967, è un ex giocatore della Lazio e della Nazionale inglese. Soprannominato “Gazza”, per la sua abilità nel gioco, oggi è un allenatore dalla personalità eccentrica.

Beppe Braida ha 57 anni ed è un comico, cabarettista, attore e scrittore divenuto celebre grazie a "Zelig".

Francesca Lodo è una attrice, showgirl, modella e influencer sarda, diventata famosa per essere stata letterina di "Passaparola", celebre quiz televisivo condotto da Gerry Scotti negli anni 2000.

Roberto Ciufoli, ha 38 anni ed è un comico, attore, doppiatore e regista teatrale che ha lavorato con i più importanti cinematografici italiani.

Vera Gemma, classe 1970, è un'attrice e scrittrice romana, ex concorrente di "Pechino Express" in coppia con Asia Argento. La sua passione per la recitazione l’ha ereditata dal padre Giuliano Gemma, attore di punta degli anni ’70 e ’80.

Brando Giorgi è una star delle soap opere italiane. Il 54enne, che ha debuttato al fianco di Eva Grimaldi in “Cattive ragazze”, ha alle spalle anche una carriera di modello per importanti griffe italiane e internazionali.

Valentina Persia, 49 anni, è una barzellettiera e comica, sulle scene sin dagli anni Novanta quando è diventata famosa nel programma di cabaret “La sai l’ultima?”

Ferdinando Guglielmotti, detto "Il Visconte", è un imprenditore e scapolo d'oro. Ha 54 anni e, dopo essersi laureato in Giurisprudenza e lavorato come avvocato, ha deciso di lasciare tutto per dedicarsi all’industria casearia di famiglia. Da quel momento è un imprenditore di grande successo.

Gilles Rocca è un regista e attore celebre per i ruoli in "Carabinieri" e "Don Matteo". Forse non tutti sanno che nasce come calciatore, militando anche tra le panchine di Lazio, Frosinone e Cervia. Decide di dedicarsi alla recitazione a seguito di un infortunio molto serio. Ha vinto l’ultima edizione di “Ballando con le stelle”.

Drusilla Gucci, erede della famiglia Gucci, è una modella e influencer 26enne. Lei stessa rivela che è amante della lettura e della scrittura. Ogni giorno si dedica alla cura degli animali e della natura che ama molto.

Elisa Isoardi è una delle conduttrici più apprezzate della TV italiana. Ex modella, in passato è stata legata al parlamentare Matteo Salvini.

Showgirl, attrice e ballerina, Angela Melillo (53 anni) è attiva principalmente a teatro. Il suo è un carattere determinato e tenace che darà sicuramente filo da torcere agli altri naufraghi.

Akash Kumar ha 29 anni. Noto per i suoi occhi di ghiaccio, è un modello ed ex concorrente di "Ballando con le stelle". Di origini indiane e brasiliane, si trasferisce molto giovane in Italia per calcare le più grandi passerelle.

Simone Paciello, 25 anni, è un giovanissimo YouTuber, noto con lo pseudonimo di Awed. Comico nato, rivela che il suo asso nella manica è la battuta sempre pronta e la voglia di sdrammatizzare, che porterà sicuramente all’Isola.