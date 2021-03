Elettra Lamborghini: “Ho il Covid, vi prego mettete la mascherina”

“Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti... e ho il Covid”. Inizia con un po’ di ironia il video su Instagram in cui Elettra Lamborghini annuncia di essere risultata positiva al Covid-19. Poi l’appello ai suoi follower: “Mettete la mascherina vi prego, se no poi lo prendiamo tutti e non ne usciamo più”.