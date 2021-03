L'isola dei Famosi: Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi opinioniste

Palmarès, quello della Lamborghini, che si arricchisce ulteriormente nel 2017, quando arriva la partecipazione alla versione spagnola del “ GF Vip” e a “ Geordie Shore” . Molti la ricorderanno anche per la sua partecipazione a “ The Voice 2019” dove è stata una dei 4 coach e all’ultima edizione del “ Festival di Sanremo” dove ha cantato e ballato il brano “Musica (e il resto scompare)”.

Se per la cantante e showgirl bolognese, quella dell’isola dei Famosi è di fatto la sua prima apparizione in TV nelle vesti di opinionista, la giovane non è del tutto nuova al mondo dei reality. Dopo la scelta di non seguire le orme del nonno e del padre nell’azienda di famiglia, è diventata volto noto della rete MTV, dove ha partecipato dapprima a “ Super Shore” (trasmesso in Spagna e America Latina), poi al reality “ Riccanza” , che documenta la vita sfrenata dei cosiddetti “figli di papà”.

Iva Zanicchi opinionista dell’Isola dei Famosi

Per la cantante romagnola, a differenza della collega, non è la prima volta nelle vesti di commentatrice. Molti la ricorderanno infatti nella 16esima edizione del “Grande Fratello Nip” dove, con Cristiano Malgioglio ha formato un inedito duo senza peli sulla lingua. Iva racconta ai microfoni della stampa che porterà la sua vena ironica e irriverente anche sul palco dell’isola e cercherà di scuotere le dinamiche dei concorrenti in gara. Mentre Elettra si definisce “Carica come una balestra” per l’inizio di questa avventura, la Zanicchi racconta che, con la collega “mi sento a mio agio. Siamo una bella coppia” e ha giurato che, se Ilary lo vorrà, “alla prima puntata faremo twerking insieme”.

In attesa di vedere come si comporteranno le due opinioniste, i profili social dedicati al reality continuano ad aggiornare la lista dei naufraghi presenti nell’edizione 2021.

Con l’inviato in Honduras Massimo Rosolino, ci saranno i naufraghi: Awed (Youtuber), Vera Gemma (Attrice), Drusilla Gucci (Modella), Brando Giorgi (Attore ed ex modello), Elisa Isoardi (Conduttrice TV), Akash (Modello), Carolina Stramare (Modella e Miss Italia 2019), Visconte Guglielmotti, Angela Melillo (Attrice e ballerina), Gilles Rocca (Attore), Valentina Persia (Attrice e comica), Francesca Lodo (Showgirl e modella), Roberto Ciufoli (Attore, doppiatore e comico), Paul Gascoigne (Ex calciatore), Beppe Braida (Conduttore TV) e Daniela Martani (conduttrice radiofonica e opinionista).

L’obiettivo di questa edizione è quello di portare qualche ora di sorriso e spensieratezza in un momento difficile per tutti i telespettatori e per tutti noi.